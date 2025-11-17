В Госдуме ответили на прогноз Германии о сроке начала войны НАТО с Россией

Депутат Швыткин: Россия готова ответить на агрессию блока НАТО

Заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса об угрозе военного конфликта России и НАТО в ближайшие годы указывает на то, что блок носит не оборонительный, а агрессивный характер, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Юрий Швыткин. Он также подчеркнул, что Россия всегда будет готова ответить агрессорам.

«Исходить стоит из того, что мы никогда не стремились и не стремимся к военным действиям, к разжиганию войны с блоком НАТО. Но заявление министра обороны Германии показывает нам, что блок носит не оборонительный, а агрессивный характер», — сказал политик.

Странны НАТО, по его словам, уже вовлечены в конфликт с Россией в рамках украинского кризиса: он напомнил о наемниках из стран блока, а также о непрекращающихся поставках вооружений.

«При этом наша страна способна отразить угрозу со стороны любого противника. Мы никогда не стремились к войне, но всегда готовы ответить на агрессию», — заключил Швыткин.

Ранее Писториус в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что война между НАТО и Россией может начаться до 2029 года. «Мы всегда говорили, что это может произойти в 2029 году. Однако сейчас есть и те, кто считает, что это возможно уже в 2028 году, а некоторые военные историки и вовсе полагают, что мы провели последнее мирное лето», — сказал политик.