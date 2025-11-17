В Госдуме предложили заморозить цены на бензин

Депутат Миронов предложил установить мораторий на повышение цен на бензин

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил установить мораторий на повышение цен на бензин марки АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо. Об этом сообщает ТАСС.

Депутат направил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину. В нем депутат указал, что заморозка цен до 1 октября 2026 года призвана удержать стоимость моторного топлива при сезонной уборке урожая. Мера будет носить временный характер с заранее объявленными и объективными критериями завершения, уточнил законотворец.

Ранее сообщалось, что по итогам сентября 2025 года в 47 регионах страны произошел рост цен на бензин на 2,6 процента и более. Самое большое повышение было зафиксировано в Севастополе — на 10,2 процента, там средняя стоимость бензина составила 78,26 рубля. Вторую строчку в «дорогом» рейтинге занял Камчатский край, там за литр бензина придется заплатить в среднем 76,91 рубля, на третьем месте — Сахалинская область, где стоимость бензина составляла 76,71 рубля.