02:50, 17 ноября 2025Экономика

В Госдуме предложили заморозить цены на бензин

Депутат Миронов предложил установить мораторий на повышение цен на бензин
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил установить мораторий на повышение цен на бензин марки АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо. Об этом сообщает ТАСС.

Депутат направил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину. В нем депутат указал, что заморозка цен до 1 октября 2026 года призвана удержать стоимость моторного топлива при сезонной уборке урожая. Мера будет носить временный характер с заранее объявленными и объективными критериями завершения, уточнил законотворец.

Ранее сообщалось, что по итогам сентября 2025 года в 47 регионах страны произошел рост цен на бензин на 2,6 процента и более. Самое большое повышение было зафиксировано в Севастополе — на 10,2 процента, там средняя стоимость бензина составила 78,26 рубля. Вторую строчку в «дорогом» рейтинге занял Камчатский край, там за литр бензина придется заплатить в среднем 76,91 рубля, на третьем месте — Сахалинская область, где стоимость бензина составляла 76,71 рубля.

