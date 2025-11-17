В Италии заявили о «разрушительном послании» из Киева для ВСУ

IFQ: Коррупционный скандал на Украине стал разрушительным посланием для ВСУ

Коррупционный скандал в Киеве стал разрушительным посланием для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил главный редактор итальянской газеты IL Fatto Quotidiano (IFQ) Марко Травальо.

«Солдаты каждый день воюют, теряют позиции, теряют своих сослуживцев, а между тем они видят, что в Киеве есть те, кто сидит на унитазе из чистого золота. Это разрушительное послание», — сказал он.

По его словам, за три года поддержки Украины было вскрыто множество эпизодов воровства денег, выделенных на укрепление обороноспособности ВСУ. Журналист отметил, что высокопоставленные чиновники воровали на всем — «от униформы до рытья траншей».

Ранее о падении морального духа в ВСУ до самого низкого уровня с 2022 года сообщила британская газета The Telegraph.