Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:51, 17 ноября 2025Интернет и СМИ

В Италии заявили о «разрушительном послании» из Киева для ВСУ

IFQ: Коррупционный скандал на Украине стал разрушительным посланием для ВСУ
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Коррупционный скандал в Киеве стал разрушительным посланием для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил главный редактор итальянской газеты IL Fatto Quotidiano (IFQ) Марко Травальо.

«Солдаты каждый день воюют, теряют позиции, теряют своих сослуживцев, а между тем они видят, что в Киеве есть те, кто сидит на унитазе из чистого золота. Это разрушительное послание», — сказал он.

По его словам, за три года поддержки Украины было вскрыто множество эпизодов воровства денег, выделенных на укрепление обороноспособности ВСУ. Журналист отметил, что высокопоставленные чиновники воровали на всем — «от униформы до рытья траншей».

Ранее о падении морального духа в ВСУ до самого низкого уровня с 2022 года сообщила британская газета The Telegraph.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Смехотворные утверждения». Орбан высказался о рисках вторжения России в Европу

    Тигр съел справлявшего нужду в лесу 40-летнего фермера

    Женщинам дали советы для повышения вероятности испытать оргазм во сне

    В Италии заявили о «разрушительном послании» из Киева для ВСУ

    Трамп оскорбил журналистку за один вопрос

    Раскрыта неожиданная причина развития психических заболеваний

    Ким Кардашьян в оголяющем тело платье снялась с матерью

    Экс-футболист сборной Украины устроил благотворительный матч и умер

    Лев попытался слепить снеговика и попал на видео

    Сотрудница школы сняла 10-летнюю девочку в туалете

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости