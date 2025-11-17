Мир
11:01, 17 ноября 2025Мир

Захарова ответила Писториусу на заявление о войне с Россией

Захарова: Слова Писториуса о войне с Россией показывают настоящего агрессора
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Слова министра обороны Германии Бориса Писториуса о возможной войне между Россией и НАТО показывают, какая из сторон самом деле является агрессором. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Теперь нет сомнений, кто агрессор», — отметила дипломат.

Ранее Писториус в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что война между НАТО и Россией может начаться до 2029 года. «Мы всегда говорили, что это может произойти в 2029 году. Однако сейчас есть и те, кто считает, что это возможно уже в 2028 году, а некоторые военные историки и вовсе полагают, что мы провели последнее мирное лето», — сказал политик.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал утверждения о возможности нападения России на страны Европы. «Я считаю смехотворным говорить, что Россия нападет на ЕС или НАТО, просто потому, что она недостаточно сильна. Мы намного сильнее, чем они», — сказал он.

