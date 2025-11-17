В Минздраве ответили на вопрос об изменении срока обучения на врачей в вузах

Помощник главы Минздрава Кузнецов исключил сокращение срока обучения врачей

Сокращение срока обучения профессии врача в вузах не обсуждается. Изменения исключил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, пишет РИА Новости.

Ранее в Минобрнауки России заявили, что после перехода на новую систему высшего образования обучение в вузах может занять от четырех до шести лет. Конкретные сроки будут зависеть от специальности.

«Сокращение срока обучения врачей в вузах не планируется и не обсуждается», — заверил Кузнецов, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее Госдума сразу в двух чтениях приняла закон о целевом обучении студентов медицинских направлений. Таким образом, будущих врачей, обучающихся на бюджете, обяжут заключать договора о целевом обучении в ординатуре до прохождения итоговой аттестации.