Россия
17:01, 17 ноября 2025Россия

В России отреагировали на вспышку лихорадки денге в Нигерии

Роспотребнадзор: Риск распространения лихорадки денге в России отсутствует
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Josue Decavele / Reuters

В России отсутствует риск распространения лихорадки денге из-за вспышки заболевания в Нигерии. Об этом сообщили «Ленте.ру» в Роспотребнадзоре.

Россиян предупредили, что заболевание переносится комарами, и наиболее распространено в Юго‑Восточной и Южной Азии, Африке, Океании и в странах Карибского бассейна. Определить лихорадку денге можно по наличию высокой температуры, сильной головной боли и боли за глазами, увеличению лимфатических узлов, тошноте и рвоте, болях в спине, мышцах и суставах, а также характерной обильной зудящей сыпи.

Туристам также напомнили, что в пунктах пропуска через государственную границу продолжает функционировать система «Периметр», которая анализирует эпидемические риски и помогает выявлять людей с признаками инфекционных заболеваний.

Несмотря на стабильную эпидемиологическую ситуацию в стране, российским туристам рекомендовали соблюдать меры профилактики при поездках в страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

В частности, россиянам напомнили о необходимости нанесения репеллентов на открытые участки кожи или одежду, ношения рубашек с длинными рукавами и длинных брюк, использования инсектицидных аэрозолей и противокомариных спиралей в дневное время, установки москитных сеток на окна и двери для снижения вероятности проникновения комаров.

«Ситуация находится на контроле», — заключили в Роспотребнадзоре.

Ранее сообщалось, что отдыхающие на курорте богачей россияне подхватили смертельно опасную лихорадку, переносимую комарами — лихорадку Денег выявили у туристов, отдыхавших на Мальдивах.

