В России стал пропадать один вид квартир

«Известия»: Доля микроквартир в крупных городах России упала до 8,6 процента
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Доля микроквартир в общем объеме предложения застройщиков в крупных городах России за последние полгода упала до 8,6 процента. О том, что в стране фактически стал пропадать один вид жилья, со ссылкой на участников рынка недвижимости сообщили «Известия».

Тренд на сокращение объемов строительства малогабаритного жилья в России, начавшийся во второй половине прошлого года, связан с запретом строить объекты площадью менее 28 квадратных метров в Москве, объяснили в аналитическом центре «Движение.ру». В начале нынешнего года аналогичный запрет ввели в Подмосковье, при этом взять пример со столицы в перспективе пообещали и в других российских регионах.

По информации экспертов, наиболее значительное сокращение доли микростудий в общем объеме предложения девелоперов зафиксировано в Нижнем Новгороде, Москве, Уфе и Ростове-на-Дону. Почти не поменялась доля малогабаритного жилья в Новосибирске, Перми, Санкт-Петербурге, Тюмени, Красноярске, Самаре и Воронеже. Положительная динамика показателя наблюдалась в Волгограде, Челябинске, Казани и Омске.

Весной 2025 года стало известно, что ассортимент малогабаритного жилья в Москве сократился на четверть.

