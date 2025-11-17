В России вышел сериал с ностальгией по «Терминатору» и эпохе видеокассет

В VK Видео вышел мини-сериал из 8 эпизодов «Проверятор»

В сервисе VK Видео вышел мини-сериал «Проверятор». Это остросюжетная пародийная экшен-комедия из восьми эпизодов с отсылками к эпохе VHS, пиратским гнусавым переводам 1990-х годов и франшизе «Терминатор».

По сюжету к 2045 году власть над миром захватил злобный Суперкомпьютер. Наступил апокалипсис, и остатки всех нужных человечеству товаров уничтожают злые киборги Проверяторы. Сопротивление отправляет перепрограммированного Проверятора в прошлое, к своему будущему лидеру, а пока лишь молодому инспектору Росконтрольнадзора Антону Пронину. Антону и киборгу нужно будет спасти человечество, предотвратив запуск Суперкомпьютера, и по ходу повествования стать друзьями, обрести любовь и победить злодеев.

Главные роли сыграли Богдан Жилин («Фишер. Затмение», «И снова здравствуйте!») и Александр Ломов («Постучись в мою дверь в Москве», «Бедные смеются, богатые плачут»), подаривший голос и внешность герою игры Atomic Heart.

Автором сценария и креативными продюсерами проекта выступили Роман Мельников («Ректор», «Маленький воин») и автор идеи, продюсер Okko по документальному контенту Владимир Тодоров, режиссером стал Акаки Сахелашивили («На страже пляжа», «ИП Пирогова», «Как я стал русским»). Проект создан при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

Ранее стало известно, что новый продукт VK Видео стал крупнейшим видеосервисом в России с ежедневной уникальной аудиторией свыше 40 миллионов человек.