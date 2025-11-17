Ценности
В сети оценили внешность брата Алены Водонаевой фразой «голливудская звезда»

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @alenavodonaeva

В сети оценили внешность брата бывшей звезды реалити-шоу «Дом-2» Алены Водонаевой Станислава Водонаева фразой «голливудская звезда». Соответствующая публикация появилась на странице телеведущей в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах родственники позировали в полный рост на фоне воды и многоэтажных зданий, обняв друг друга. 43-летняя блогерша предстала перед камерой в облегающем черном платье длины миди. В свою очередь, ее 36-летний брат надел белую толстовку с названием отечественного бренда Planta Rosa, мешковатые голубые джинсы и кроссовки. «Близнецы с разницей в шесть лет», — указала в подписи автор поста.

Подписчики высказались о кадрах в комментариях. «Красивый брат! Ему только в кино сниматься с такой внешностью», «Какая генетика!», «Брат — голливудская звезда», — восхитились юзеры.

В октябре Алена Водонаева показала свои фото времен нулевых с фразой «время уникальных женщин».

