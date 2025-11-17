Мир
В Словакии задумали революцию против Фицо

Euractiv: Тротуары по всей Словакии покрыли антиправительственными лозунгами
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Тротуары по всей Словакии покрыли антиправительственными лозунгами, волну студенческих протестов окрестили «меловой революцией». Об этом сообщает Euractiv.

Ожидается, что пик движения придется на 17 ноября, годовщину студенческой «бархатной революции» 1989 года, которая привела к отстранению от власти коммунистической партии и демонтажу социалистического строя.

Акции начались после того, как премьер-министр страны Фицо объявил о визите в среднюю школу в городе Попрад, где он должен был прочитать лекцию по геополитике. Однако 19-летний ученик школы написал мелом на асфальте лозунги против политика, после чего тот отменил лекцию.

Отмечается, что противостояние обострилось 14 ноября, когда премьер вернулся в Попрад, чтобы прочитать отложенную лекцию, увидел в аудитории студентов, одетых в основном в черное, и раздраженно спросил их, почему они одеты, как на похороны. После его высказывания о выдаче 140 миллиардов евро Украине, ученики зазвенели ключами — этот жест связан с «бархатной революцией».

«Если вы такие герои в своих черных футболках и так отчаянно поддерживаете эту войну, то идите. Давайте, пойте, как в ноябре. Вставайте и идите. Идите сражаться на Украину!» — ответил Фицо.

Ранее Фицо отменил обращение по случаю государственного праздника. Заместитель председателя партии Smer Эрик Калиняк сказал, что Фицо свалило вирусное заболевание. Планировалось, что премьер обратится к народу по случаю Дня борьбы за свободу и демократию — праздника в честь «бархатной революции».

