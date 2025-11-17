Путешествия
23:34, 17 ноября 2025Путешествия

В Стамбуле умер еще один турист из Германии

В Стамбуле от предположительного отравления умер четвертый турист из ФРГ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Четвертый член семьи туристов из ФРГ, госпитализированных в Турции, скончался в понедельник, 17 ноября. Об этом директор департамента здравоохранения провинции Стамбул Абдуллах Гюнер написал в социальной сети X.

Гюнер уточнил, что скончался госпитализированный из гостиницы отец семьи Сервет Беджек. Он ушел из жизни вслед за двумя детьми и супругой.

Ранее сообщалось, что скончавшиеся туристы из Германии могли отравиться фосфидом алюминия, у которого нет антидота. Также стало известно, что в отеле провели дезинсекцию от клопов за несколько часов до того, как семья ощутила симптомы отравления.

До этого отель Harbour Suites в Стамбуле опечатали после загадочной смерти трех туристов. Турецкий телеканал NTV допускал, что причиной их смерти могло стать пищевое отравление.

