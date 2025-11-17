Бывший СССР
В Южной Осетии отреагировали на отказ властей Грузии от республики

МИД Южной Осетии: Грузия должна принять геополитический статус-кво в регионе
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Грузия должна принять геополитический статус-кво в регионе, а сама страна поглощена внутриполитической борьбой. Так на упразднение грузинской администрации Южной Осетии в Тбилиси отреагировали в южноосетинском МИД, передает местное агентство «Рес» в своем Telegram-канале.

«Данная ситуация является отражением острой внутриполитической борьбы в Грузии (…) Принятие Грузией существующего геополитического статус-кво является основой пути, который может привести к стабильности и мирному развитию в регионе», — сообщили в ведомстве.

В МИД также заявили, что тезис властей в Тбилиси о «российской оккупации» Южной Осетии давно набил «оскомину» и не является релевантным.

Ранее спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что грузинскую администрацию Южной Осетии в структуре органов исполнительной власти страны упразднят. Кроме того, он заявил о неуместности использования топонима «Южная Осетия».

