Во Франции раскритиковали Макрона за торжественную встречу Зеленского

Филиппо назвал позором торжественную встречу Зеленского Макроном

Французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал позором торжественную встречу Владимира Зеленского на военной базе «Виллакубле» президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети X.

«Ах, какой позор! В разгар коррупционного скандала, пока украинцы протестуют против власти, Макрон принимает Зеленского с большой помпой!» — написал он.

По словам политика, было «непристойно» отказывать Зеленскому воинские почести и организовывать «частную оружейную ярмарку» специально для него.

Ранее Филиппо заявил, что Макрон живет в бредовом параллельном мире. Он отметил, что необходимо провести процедуру импичмпента.