Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:07, 17 ноября 2025Мир

Во Франции раскритиковали Макрона за торжественную встречу Зеленского

Филиппо назвал позором торжественную встречу Зеленского Макроном
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Christophe Ena / Pool / Reuters

Французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал позором торжественную встречу Владимира Зеленского на военной базе «Виллакубле» президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети X.

«Ах, какой позор! В разгар коррупционного скандала, пока украинцы протестуют против власти, Макрон принимает Зеленского с большой помпой!» — написал он.

По словам политика, было «непристойно» отказывать Зеленскому воинские почести и организовывать «частную оружейную ярмарку» специально для него.

Ранее Филиппо заявил, что Макрон живет в бредовом параллельном мире. Он отметил, что необходимо провести процедуру импичмпента.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Покаяние уже мало что значит». Лавров обвинил Германию в отходе от принципов Нюрнбергского процесса и шокировал немцев

    Тоби Магуайр может вернуться к роли Человека-паука

    Токаев захотел получить доступ к портам в стране НАТО

    Орбан назвал ЕС главной угрозой

    В России предупредили о полной остановке грузовых авиаперевозок

    Фон дер Ляйен назвала год завершения конфликта на Украине

    «Большой, прекрасный Билл». В США обсуждают слухи о сексуальной связи Трампа и Клинтона. Как в этой истории нашли русский след?

    Макрон раскрыл детали исторического соглашения с Зеленским

    15-летнюю россиянку забрали из бара в больницу после трех шотов лимончелло

    Военкор опубликовал кадры Красноармейска после ожесточенных боев

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости