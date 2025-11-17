Водитель бросил машину у дверей аэропорта в Европе, ворвался в терминал и сообщил о бомбе

Bild: Мужчина пригрозил бомбой посетителям международного аэропорта Германии

Двери аэропорта в Европе оказались заблокированы машиной, а сбежавший водитель пригрозил посетителям бомбой. Об этом сообщило издание Bild.

Инцидент произошел 16 ноября в международной воздушной гавани Лейпциг/Галле в городе Шкойдице, Германия. 49-летний мужчина бросил свою машину на тротуаре у дверей зала прилета, ворвался в терминал и сообщил о бомбе. Полиция Лейпцига задержала злоумышленника, а кинолог и служебная собака отправились на обыск его автомобиля.

Сотрудники экстренных служб нашли в машине мужчины странное устройство, сделанное из кабелей и шлангов. Однако собака не обнаружила где-либо взрывчатки. Назначение устройства осталось неизвестным, его признали безвредным. Офицеры проверили мужчину на наличие в крови алкоголя или наркотических веществ — тесты оказались отрицательны, однако европеец оставался в дезориентированном состоянии. В итоге его доставили в психиатрическую больницу. Уточняется, что инцидент не повлиял на задержку рейсов.

