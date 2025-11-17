Военный аналитик из США съездил в зону СВО и поделился наблюдениями о современных боях

Военный аналитик Кофман: Характер боевых действий на СВО сильно изменился

Американский военный аналитик Майкл Кофман посетил зону специальной военной операции (СВО) и поделился своими наблюдениями о ходе современных боевых действий. Об этом он написал в соцсети X.

Он отметил, что характер боевых действий к концу 2025 года сильно изменился. В частности, большинство потерь с обеих сторон конфликта происходят не от артиллерии или стрелкового оружия, а от FPV-дронов. При этом концентрация беспилотников в небе огромна — например, на поражение одного танка может потребоваться по 30-40 FPV-дронов. Рекорд — 70 ударов.

Также, указал аналитик, окопы и сплошные траншеи потеряли актуальность, теперь опорные пункты представляют собой позиции на 2-3 человек с расстоянием между ними в несколько километров. «В такой конфигурации фронт становится легко проницаем, а присутствие больше не означает контроль», — уточнил Кофман.

Эксперт сообщил, что Вооруженные силы (ВС) РФ ведут наступление также малыми группами по 1-2 человека, стараясь просочиться между позициями противника, зайти как можно дальше и окопаться. В результате на линии фронта сформировалась обширная «серая зона», российские и украинские позиции смешались в городах и лесополосах.

Основной проблемой ВСУ Кофман назвал кадровый голод вследствие значительных потерь и массового дезертирства. Из-за нехватки личного состава ВСУ вынуждены постоянно перебрасывать по фронту «авральные» команды, однако прикрыть ими всю зону боевых действий невозможно.

Ранее полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал Ленте.ру, что ВС РФ перешли к тактике, которая применялась в конце Второй мировой войны. «Украина перешла к абсолютно позиционной обороне. Она основные усилия сосредоточила на удержании крупных населенных пунктов, превращая их в долговременные оборонительные районы. Россия же, наученная опытом прорыва обороны в Угледаре, Мариуполе, Авдеевке, сегодня перешла к очень интересной тактике, которая называется просачивание и обход населенных пунктов, создание определенных сил в глубине обороны и одновременные удары с фронта и из тыла», — рассказал Матвийчук.