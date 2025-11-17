Россия
14:13, 17 ноября 2025Россия

ВСУ попытались прорвать окружение в одном из районов СВО

Минобороны: ВС России отразили пять атак ВСУ около Гришино в ДНР
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военнослужащие отразили пять атак подразделений 425-го штурмового полка «Скала» и 32-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Гришино Донецкой народной республики (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Атаки украинских войск велись с целью деблокирования окруженной группировки. В результате боев было уничтожено до 25 украинских солдат и боевая бронированная машина.

По данным оборонного ведомства, российским войскам также удалось продвинуться в Димитрове в ДНР. Там наступление ведется в микрорайонах Восточный и Западный.

До этого в Минобороны сообщили, что ВС России продолжают уничтожение окруженных подразделений ВСУ в Красноармейске. Бои ведутся в Центральном микрорайоне, западной части микрорайона Горняк, а также на территории западной промзоны.

