Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:47, 17 ноября 2025Бывший СССР

ВСУ сбежали по собственным минам с позиций в Днепропетровской области

ВСУ сбежали по собственным минам, узнав о заходе армии России в Орестополь
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбежали с позиций в Днепропетровской области, узнав о наступлении армии России. Об этом сообщил командир штурмовой группы с позывным Док, передает телеканал «Звезда» в Telegram-канале.

По словам российского военнослужащего, украинские бойцы сбежали по собственным минам, узнав о заходе подразделений РФ в Орестополь.

«Бегут, забывая, что они сами поставили мины, растяжки. Там ряд мин, на которых они сами подрываются», — рассказал Док.

О взятии Вооруженными силами России Орестополя стало известно 14 ноября. Информацию об этом подтвердили в Минобороны РФ.

