Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
12:34, 17 ноября 2025Забота о себе

Заболевшая деменцией в 45 лет женщина рассказала о первых симптомах

Daily Mirror: 45-летняя американка забыла коллегу и оказалась больна деменцией
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: LightField Studios / Shutterstock / Fotodom

В США Стейси Марклин заболела деменцией, когда ей было 45 лет. О первых симптомах заболевания она рассказала Daily Mirror.

Американка заявила, что несколько лет назад начала путать слова и забывать простые вещи, но поскольку была беременна, все списала на рассеянность. «Я могла назвать шторы ковром или забыть, как называется предмет, но не обращала на это внимание», — вспоминает она.

Материалы по теме:
«Я думала, что моя жизнь кончена» Как американка случайно заразилась ВИЧ, пережила депрессию и стала счастливой
«Я думала, что моя жизнь кончена»Как американка случайно заразилась ВИЧ, пережила депрессию и стала счастливой
20 июля 2021
«Плачу от счастья» Американку предали друзья. В ответ она решила подружить весь мир и стала звездой TikTok
«Плачу от счастья»Американку предали друзья. В ответ она решила подружить весь мир и стала звездой TikTok
14 сентября 2021

Однако после рождения сына память женщины не улучшилась, и спустя два года она заподозрила у себя болезнь Альцгеймера. Однако врач, к которому она обратилась, сказал, что это маловероятно из-за молодого для этой болезни возраста. Марклин рассказала, что к этому моменту проблемы с памятью стали серьезнее и начали влиять на ее работу. По ее словам, иногда она ничего не могла вспомнить, а однажды забыла коллегу. «Только через несколько дней я вспомнила, что мы с ним очень тесно сотрудничали», — призналась женщина. После этого она решила пройти полное обследование. По результатам ПЭТ-КТ оказалось, что у нее ранняя деменция. Теперь Марклин делает уколы, тормозящие развитие болезни.

Ранее президент Международной ассоциации геронтологии и гериатрии Хосе Рикардо рассказал, что многих старческих болезней можно избежать при помощи практик социализации. Кроме того, по его словам, на продолжительность жизни влияют экономическое благополучие, непрерывное образование и здоровье.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России останавливает производство крупнейший кремниевый завод. Виной тому стал Китай

    Российскому контейнерному рынку спрогнозировали год несбывшихся надежд

    Опасные преступники заплатят за побег из российского СИЗО

    Военблогер раскрыл последствия взятия Двуречанского

    Германия сняла ограничения на поставки оружия Израилю

    «Радиостанция Судного дня» передала не звучавшее в прошлом осмысленное слово

    Заболевшая деменцией в 45 лет женщина рассказала о первых симптомах

    Появились новые подробности боев с окруженными в Купянске бойцами ВСУ

    Таксисты объяснили невозможность перехода на российские машины

    Трампа призвали согласиться на предложение России по ДСНВ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости