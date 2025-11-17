В Британии заявили о давлении на Зеленского перед встречей с Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский перед визитом во Францию находится под давлением из-за коррупционного скандала. Об этом пишет британская газета The Guardian.
Издание отмечает, что украинский лидер столкнулся с необходимостью доказать европейским союзникам, что он всерьез намерен бороться с коррупцией в своей стране, поскольку от этого зависит вступление Киева в Евросоюз (ЕС).
17 ноября в Париже запланирована встреча Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Как сообщал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, в ходе переговоров Макрон может пообещать передать Киеву истребители Rafale.