В Британии заявили о давлении на Зеленского перед встречей с Макроном

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: PsnewZ / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский перед визитом во Францию находится под давлением из-за коррупционного скандала. Об этом пишет британская газета The Guardian.

Издание отмечает, что украинский лидер столкнулся с необходимостью доказать европейским союзникам, что он всерьез намерен бороться с коррупцией в своей стране, поскольку от этого зависит вступление Киева в Евросоюз (ЕС).

17 ноября в Париже запланирована встреча Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Как сообщал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, в ходе переговоров Макрон может пообещать передать Киеву истребители Rafale.

