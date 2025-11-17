Забота о себе
05:01, 17 ноября 2025Забота о себе

Женщинам дали советы для повышения вероятности испытать оргазм во сне

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: andrey_l / Shutterstock / Fotodom

Сексолог Алессандра Араужо заявила, что некоторые женщины способны испытывать оргазм во сне. В беседе с изданием Claudia она дала несколько советов, благодаря которым можно повысить вероятность получить сексуальную разрядку во время ночного отдыха.

«40 процентов женщин сообщают об оргазмах во время сна», — рассказала Араужо. Однако, по ее мнению, эта цифра может быть выше, поскольку некоторые женщины об этом не подозревают, так как у них, в отличие от мужчин, нет семяизвержения. «Женский оргазм может быть менее выраженным и проявляться преимущественно сокращениями и пиком удовольствия», — пояснила специалистка.

Для повышения вероятности оргазма во сне она посоветовала перед тем, как лечь в постель, сосредоточиться на сексуальных фантазиях, поскольку ночью головной мозг обрабатывает именно тот контент, который доминировал в течение дня. Спать лучше на животе, то есть лицом вниз, так как в такой позе усиливается давление на область гениталий. «Стоит позволить себе чувственные мысли перед сном, читать, смотреть видео и рассматривать изображения. Это один из способов повысить вероятность достижения оргазма во сне», — добавила Араужо.

Ранее медсестра Сара Мулиндва рассказала, почему после оргазма возникает глухота. По ее словам, это происходит из-за изменения давления в ушах.

