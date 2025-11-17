Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:10, 17 ноября 2025Экономика

Жителей российского города предупредили о зеленой воде из крана

Вода из кранов в Барнауле окрасится в зеленый цвет
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

Вода из кранов в жилых домах в Барнауле может окраситься в зеленый цвет. Об этом жителей российского города предупредили в пресс-службе Сибирской генерирующей компании.

Начиная со следующей недели специалисты организации займутся плановым обследованием теплосетей и теплообменников горячего водоснабжения. Для этого в городскую систему добавят безопасный органический краситель изумрудно-зеленого цвета. «При наличии скрытых повреждений окрашенная вода может попасть в небольших количествах в систему горячего водоснабжения», — рассказали в компании, отметив, это это не опасно, однако указывает на необходимость ремонта.

При изменении цвета воды из крана жителей города попросили оперативно оповестить об этом ресурсоснабжающую организацию. В СГК добавили, что обследование займет две недели.

Ранее жители Зеленоградска Калининградской области пожаловались на мутную воду с неприятным запахом, которая идет из кранов в их домах. В результате в ней обнаружили энтерококки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России останавливает производство крупнейший кремниевый завод. Виной тому стал Китай

    Военблогер раскрыл последствия взятия Двуречанского

    Германия сняла ограничения на поставки оружия Израилю

    «Радиостанция Судного дня» передала не звучавшее в прошлом осмысленное слово

    Заболевшая деменцией в 45 лет женщина рассказала о первых симптомах

    Появились новые подробности боев с окруженными в Купянске бойцами ВСУ

    Таксисты объяснили невозможность перехода на российские машины

    Трампа призвали согласиться на предложение России по ДСНВ

    Головин оценил возможность возвращения в РПЛ

    Мужчина устроил нападение с ножом ради продуктов из супермаркета в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости