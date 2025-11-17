Жителей российского города предупредили о зеленой воде из крана

Вода из кранов в Барнауле окрасится в зеленый цвет

Вода из кранов в жилых домах в Барнауле может окраситься в зеленый цвет. Об этом жителей российского города предупредили в пресс-службе Сибирской генерирующей компании.

Начиная со следующей недели специалисты организации займутся плановым обследованием теплосетей и теплообменников горячего водоснабжения. Для этого в городскую систему добавят безопасный органический краситель изумрудно-зеленого цвета. «При наличии скрытых повреждений окрашенная вода может попасть в небольших количествах в систему горячего водоснабжения», — рассказали в компании, отметив, это это не опасно, однако указывает на необходимость ремонта.

При изменении цвета воды из крана жителей города попросили оперативно оповестить об этом ресурсоснабжающую организацию. В СГК добавили, что обследование займет две недели.

Ранее жители Зеленоградска Калининградской области пожаловались на мутную воду с неприятным запахом, которая идет из кранов в их домах. В результате в ней обнаружили энтерококки.