14-летний российский подросток отрезал себе половой орган от скуки

В Воронеже 14-летний подросток отрезал себе половой орган от скуки

В Воронеже 14-летний подросток отрезал себе половой орган от скуки. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Российский школьник насмотрелся сомнительных роликов в интернете и решил устроить себе самокастрацию. Он начал выполнять все по некой инструкции. Однако когда кровь стала хлестать без остановки, несовершеннолетний потерял сознание.

Сестра обнаружила его в комнате без чувств и вызвала скорую помощь.

Медики спасли жизнь подростку и смогли сохранить его детородный орган. Родственники отметили, что в прошлом тот говорил о ненужности мужского достоинства. Теперь, по словам близких, он так не считает.

Ранее стало известно, что в подмосковной Балашихе десятилетняя девочка перемолола себе палец блендером.

Пострадавшую доставили в больницу и провели операцию. Медикам не удалось спасти палец школьницы.