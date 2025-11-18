Россия
14-летний российский подросток отрезал себе половой орган от скуки

В Воронеже 14-летний подросток отрезал себе половой орган от скуки
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Воронеже 14-летний подросток отрезал себе половой орган от скуки. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Российский школьник насмотрелся сомнительных роликов в интернете и решил устроить себе самокастрацию. Он начал выполнять все по некой инструкции. Однако когда кровь стала хлестать без остановки, несовершеннолетний потерял сознание.

Сестра обнаружила его в комнате без чувств и вызвала скорую помощь.

Медики спасли жизнь подростку и смогли сохранить его детородный орган. Родственники отметили, что в прошлом тот говорил о ненужности мужского достоинства. Теперь, по словам близких, он так не считает.

Ранее стало известно, что в подмосковной Балашихе десятилетняя девочка перемолола себе палец блендером.

Пострадавшую доставили в больницу и провели операцию. Медикам не удалось спасти палец школьницы.

