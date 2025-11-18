47-летняя Ирина Пегова похвасталась фигурой в купальнике

Актриса Ирина Пегова опубликовала фото в купальнике

Российская актриса театра и кино Ирина Пегова опубликовала фото в откровенном образе. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

47-летняя звезда «Зятя» была запечатлена на снимке в слитном купальнике на широких бретелях и с цветочным принтом. Помимо этого, артистка надела соломенную шляпу. Знаменитость похвасталась фигурой, сидя на песке у моря напротив шезлонгов.

В сентябре Пегова в облегающей футболке без бюстгальтера сыграла в гольф. Актриса предстала перед камерой в плиссированной мини-юбке, гольфах и кроссовках белого цвета.