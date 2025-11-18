Ценности
19:28, 18 ноября 2025
Ценности

50-летняя Тина Канделаки раскрыла секрет красоты

Телеведущая Тина Канделаки: Секрет красоты в 50 лет — постоянная дисциплина
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская журналистка и телеведущая Тина Канделаки раскрыла секрет красоты. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Один из подписчиков поинтересовался у знаменитости, как ей удается привлекательно выглядеть в 50 лет. «Постоянная дисциплина», — ответила она.

Ранее Тина Канделаки в откровенном спортивном наряде похвасталась фигурой. Тогда журналистка запечатлела себя на камеру в спортзале. Она позировала перед зеркалом в велосипедках с высокой посадкой и топе с глубоким декольте, демонстрируя при этом кубики пресса.

