93-летний россиянин выиграл соревнования по тяжелой атлетике

93-летний ульяновец Николай Исаков выиграл соревнования по тяжелой атлетике
Екатерина Ештокина

Фото: Global Look Press

Житель Ульяновска зрелого возраста Николай Исаков выиграл соревнования по тяжелой атлетике. Соответствующую информацию публикует портал «Новости Ульяновска».

Ветеран тяжелой атлетики, которому сейчас 93 года, принял участие в Кубке России и стал победителем в возрастной категории 90-94 года. Соревнования проходили в Мценске Орловской области. Участие приняли 140 атлетов из 38 регионов России и Беларуси.

В октябре россиянка выиграла чемпионат мира по бодибилдингу. Жительница Уфы Анна Китабова взяла золотую медаль на мировом турнире фит-моделей в Дубае. Она стала лучшей среди участниц ростом до 162 сантиметров.

