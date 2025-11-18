93-летний россиянин выиграл соревнования по тяжелой атлетике

Житель Ульяновска зрелого возраста Николай Исаков выиграл соревнования по тяжелой атлетике. Соответствующую информацию публикует портал «Новости Ульяновска».
Ветеран тяжелой атлетики, которому сейчас 93 года, принял участие в Кубке России и стал победителем в возрастной категории 90-94 года. Соревнования проходили в Мценске Орловской области. Участие приняли 140 атлетов из 38 регионов России и Беларуси.
