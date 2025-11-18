Армия России заняла еще один населенный пункт в Харьковской области

Минобороны: Армия России заняла Цегельное в Харьковской области

Армия России заняла еще один населенный пункт в Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации.

Под контроль российских войск перешел населенный пункт Цегельное. Это произошло благодаря успешным действиям военнослужащих группировки войск «Север».

За сутки боев на указанном направлении противник потерял до 115 человек, а также одну единицу бронетехники, уточнили в министерстве.

Российские соединения продолжают наступление на различных участках в зоне проведения спецоперации. 18 ноября Минобороны сообщило о переходе под российский контроль Нечаевки в Днепропетровской области. Боевые действия в этом регионе начались после выхода на отдельных участках на западную границу ДНР.