Бывшую ведущую Первого канала оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Живущую в Европе ведущую Агалакову оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Российский суд оштрафовал бывшую ведущую Первого канала Жанну Агалакову (внесена Минюстом в реестр иноагентов) за нарушение закона об иностранных агентах. Об этом сообщил официальный Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.

Агалакову признали виновной по статье 19.34 Кодекса об административных правонарушениях («Нарушение порядка деятельности иностранного агента»). Телеведущую, которая сейчас живет в Европе, обязали выплатить 30 тысяч рублей. Решение вынес Савеловский районный суд Москвы.

Ранее Агалакова заявила, что у нее нет стабильного заработка. По словам ведущей, после ухода с Первого канала в 2022 году она нигде не работала на постоянной основе.

Агалакову включили в реестр иноагентов в феврале. В Минюсте заявили, что телеведущая среди прочего распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике.