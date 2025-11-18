Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:55, 18 ноября 2025Бывший СССР

Число уничтоженных объектов ВСУ на херсонском направлении подсчитали

РИА Новости: Расчет гаубицы «Мста-Б» уничтожил 22 объекта ВСУ за месяц
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Расчет гаубицы «Мста-Б» группировки войск «Днепр» за конец октября и первую половину ноября уничтожил 22 объекта Вооруженных сил Украины (ВСУ) на херсонском направлении. Такое число назвал командир расчета с позывным Лесник в беседе с РИА Новости.

«За последний месяц у нас около 22 целей поражено», — подсчитал Лесник.

Ранее стало известно, что ВСУ начали массово терять дроны в Сумской области. Вместе с тем украинские подразделения несут потери в артиллерии, пытаясь вернуть контроль над взятыми армией России территориями.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о заходе армии России в центр Северска

    На Украине заявили о табуне российских БПЛА в небе

    Путин раскрыл роль России в стабильности мирового энергетического рынка

    Российский посол в Японии предупредил о рисках эскалации из-за военного альянса

    Палата представителей США проголосовала за публикацию файлов Эпштейна

    ВС России ударили по критической инфраструктуре в Харьковской области

    Депутат Рады опроверг информацию о предстоящей встрече Ермака и Залужного

    Медведев провел встречу с Хинштейном

    Эколог раскрыл последствия ноябрьского потепления в Москве

    Военкор оценил штурм Северска

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости