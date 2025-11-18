РИА Новости: Расчет гаубицы «Мста-Б» уничтожил 22 объекта ВСУ за месяц

Расчет гаубицы «Мста-Б» группировки войск «Днепр» за конец октября и первую половину ноября уничтожил 22 объекта Вооруженных сил Украины (ВСУ) на херсонском направлении. Такое число назвал командир расчета с позывным Лесник в беседе с РИА Новости.

«За последний месяц у нас около 22 целей поражено», — подсчитал Лесник.

Ранее стало известно, что ВСУ начали массово терять дроны в Сумской области. Вместе с тем украинские подразделения несут потери в артиллерии, пытаясь вернуть контроль над взятыми армией России территориями.