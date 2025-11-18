Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
11:02, 18 ноября 2025Спорт

Доходы букмекеров побили многолетние показатели

Доходы российских букмекеров в 2025 году достигли рекордных показателей
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Wpadington / Shutterstock / Fotodom

Доходы российских букмекеров в 2025 году достигли рекордных показателей, превысив триллион рублей и укрепив позиции страны в мировом топе по объему букмекерского рынка. Об этом сообщает «Постньюс».

За первые девять месяцев года валовой игровой доход (GGR) легальных букмекеров составил 316,3 миллиарда рублей, что на 7 процентов больше аналогичного периода прошлого года. Рост рынка продолжается, однако темпы прироста по сравнению с 2024 годом замедлились: если годом ранее рост доходов составлял 36 процентов, то в 2025 году — всего 7 процентов.​

Совокупный оборот крупнейших букмекеров за 2024 год вырос почти на 43 процента и достиг 1,7 триллиона рублей.​ В 2025 году ожидается, что доходы букмекеров в России превысят два триллиона рублей.​ Россия занимает четвертое место в мире по объему букмекерского рынка, уступая только США, Великобритании и Италии.​

Основными факторами роста стали увеличение инвестиций в рекламу, развитие офлайн-сетей приема ставок, рост клиентской базы и переход на отечественное программное обеспечение. При этом чистая прибыль букмекеров сократилась из-за роста расходов и новых налоговых обязательств.​

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Набиуллина признала ошибку с блокировками счетов

    Необычная игра со сверстниками обернулась для ребенка инсультом

    Найден простой способ резко уменьшить частоту мигрени

    Россиян предостерегли от веры в Деда Мороза

    РЖД представили новый плацкарт с увеличенным размером полок

    Доктор Мясников призвал врачей задавать пациентам один вопрос о потенции

    Военкор назвал цели ночных ударов по Украине

    Волочкова объяснила свой уход из шоу про алкоголиков-звезд

    Бывший топ-менеджер «Росатома» попросился на СВО

    В Подмосковье люди в масках ворвались в дом к иностранцам и похитили 15 миллионов рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости