Доходы букмекеров побили многолетние показатели

Доходы российских букмекеров в 2025 году достигли рекордных показателей

Доходы российских букмекеров в 2025 году достигли рекордных показателей, превысив триллион рублей и укрепив позиции страны в мировом топе по объему букмекерского рынка. Об этом сообщает «Постньюс».

За первые девять месяцев года валовой игровой доход (GGR) легальных букмекеров составил 316,3 миллиарда рублей, что на 7 процентов больше аналогичного периода прошлого года. Рост рынка продолжается, однако темпы прироста по сравнению с 2024 годом замедлились: если годом ранее рост доходов составлял 36 процентов, то в 2025 году — всего 7 процентов.​

Совокупный оборот крупнейших букмекеров за 2024 год вырос почти на 43 процента и достиг 1,7 триллиона рублей.​ В 2025 году ожидается, что доходы букмекеров в России превысят два триллиона рублей.​ Россия занимает четвертое место в мире по объему букмекерского рынка, уступая только США, Великобритании и Италии.​

Основными факторами роста стали увеличение инвестиций в рекламу, развитие офлайн-сетей приема ставок, рост клиентской базы и переход на отечественное программное обеспечение. При этом чистая прибыль букмекеров сократилась из-за роста расходов и новых налоговых обязательств.​