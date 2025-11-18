Ценности
Джиджи Хадид снялась без штанов для модного бренда

Модель Джиджи Хадид снялась в откровенном виде для люксового бренда Miu Miu
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @angelahill22 / @miumiu

Американская манекенщица палестино-голландского происхождения Джиджи Хадид снялась в откровенном виде для модного люксового бренда Miu Miu. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

30-летняя модель предстала на размещенном снимке в укороченной шубе, белой майке, черных высоких носках и коричневых лоферах. Также знаменитость позировала одновременно в двух трусах, надетых друг на друга. При этом от штанов она отказалась.

В съемке Хадид также примерила белую юбку с сияющим орнаментом, из-под которой были видны трусы. Кроме того, она надела футболку и накинула на плечи кожаную куртку.

В октябре Джиджи Хадид высказалась о своей внешности фразой «мне нужно совершенствоваться».

