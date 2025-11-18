Экс-главный санитарный врач России высказался о запрете вейпов

Онищенко заявил, что вейпы в России давно пора запретить

Вейпы в России давно пора запретить. Об этом заявил экс-главный санитарный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко, передает РИА Новости.

«Запретить их надо, запретить надо давно. Конечно, табачная мафия, по-другому ее назвать нельзя, будет все делать для того, чтобы избежать этого», — высказал свою позицию Онищенко.

По его мнению, запрет вейпов также обусловлен защитой здоровья россиян. Он обратил внимание на то, что на сегодняшний день пациентами с пневмонией, вызванной курением электронных устройств, становятся уже 20-летние молодые люди.

«Туда напихивают все, что хотите. Уже есть болезнь — пневмония, вызванная вейпами, а им всего от роду лет 20», — заключил Онищенко.

Ранее президент России Владимир Путин одобрил идею полного запрета продажи вейпов на территории страны. Законопроект подготовили в Госдуме еще в январе 2022 года.