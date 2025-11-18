Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:53, 18 ноября 2025Мир

Евродепутат направил Каллас письмо с призывом по России

Евродепутат Картайзер призвал Каллас восстановить диалог с РФ
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Фернан Картайзер

Фернан Картайзер. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер обратился к представителю Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике Кае Каллас с призывом восстановить политический диалог с Москвой и отказаться от планов военной интеграции Украины в европейские структуры. Об этом он написал в социальной сети X.

«Сегодня я направил открытое письмо верховному представителю Кае Каллас и поделился им со всеми моими коллегами в Европейском парламенте», — написал он.

В своем письме евродепутат перечислил восемь принципов, которые, по его мнению, должны лечь в основу нового курса ЕС. Он призвал возобновить диалог с Россией, задействовать механизмы ОБСЕ для выработки гарантий безопасности и обеспечить защиту прав меньшинств и религиозных свобод.

Кроме того, Картайзер указал на необходимость борьбы с радикальным национализмом, более прагматичного подхода к вопросам территориальной целостности, реалистичных договоренностей по безопасности Украины, подготовки послевоенного восстановления страны, а также дипломатии, направленной на снижение эскалации, а не ее усиление.

Ранее Картайзер, комментируя свое участие в форуме БРИКС в Сочи, заявил, что ЕС и России необходимо использовать все возможности для активизации контактов между политиками.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Враги почуяли запах крови». В Раде зреет бунт из-за коррупционного скандала. От Зеленского требуют отставки «теневого президента»

    Россиянам описали преимущества половинки елки в доме над целой

    Россиянка осталась без связи после отпуска и дала советы соотечественникам

    В Британии заметили ироничную деталь в соглашении Макрона и Зеленского

    Доктор Мясников назвал одни из самых опасных таблеток и обратился к Минздраву

    В сети восхитились внешностью 85-летнего Чака Норриса на фото

    Ремонтник изнасиловал 11-летнюю дочь заказчицы в российском регионе

    В России заявили о вреде инвестиций в жилье

    Опровергнут популярный миф о приводящей к бессоннице привычке

    В Китае остановили показ японских фильмов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости