Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:22, 18 ноября 2025Наука и техника

Перечислены лучшие игры года

Организаторы премии The Game Awards перечислили кандидатов на звание игры года
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: DC Studio / Shutterstock / Fotodom

Организаторы церемонии The Game Awards (TGA) назвали лучшие игры 2025 года. Номинации на премию объявили на YouTube.

The Game Awards считается главной премией в игровой индустрии. За неполный месяц до церемонии награждения ее организаторы назвали тайтлы, которые будут бороться за звание лучшей игры года. Среди номинатов перечислили Clair Obscur: Expedition 33, Death Stranding 2: On the Beach, Donkey Kong Bananza, Hades II, Hollow Knight: Silksong и Kingdom Come: Deliverance II.

Также жюри TGA раскрыло список остальных категорий — «Лучший экшен», «Лучший нарратив», «Лучший мультиплеер» и так далее. Лидером по количеству номинаций оказалась Clair Obscur: Expedition 33. Это ролевая игра для персональных компьютеров (ПК) и консолей, выпущенная студией Sandfall Interactive в апреле 2025 года.

Организаторы объявили, что все желающие могут оставить свои голоса за игры на официальном сайте премии — они будут учитываться при голосовании жюри. Церемония награждения состоится в ночь на 12 декабря.

Лучшей игрой 2024 года по версии жюри The Game Awards оказалась Astro Bot. Эксклюзив PlayStation также победил в номинациях «Лучшая работа геймдиректора», «Лучший приключенческий экшен» и «Лучшая семейная игра».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Не все, чем занимается Шойгу, находится в публичном поле». Политики и эксперты объяснили попытку покушения на секретаря Совбеза

    Защита взорвавшего автомобиль участника СВО раскрыла обман

    Россиянам назвали помогающие очистить кровь от токсинов продукты

    В Раде раскрыли сроки увольнения главы офиса Зеленского и назвали его замену

    Тина Канделаки раскрыла отношение к похудению с помощью «Оземпика»

    Объем закупок российской нефти Китаем рухнул

    В России ответили на обвинения из-за взрыва на железнодорожных путях в Польше

    В Раде сделали заявление о «бегстве» Зеленского с Украины за границу

    Белоруссия и Литва обсудят ситуацию на границе

    Российских стрелков отстранили от Сурдлимпиады из-за наличия оружия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости