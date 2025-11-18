Группа российских бойцов дважды пережила удары ракетами HIMARS

Группа воздушной разведки Вооруженных сил России (ВС РФ) дважды пережила удары ракетами HIMARS, один из которых был нанесен по укрытию российских бойцов на харьковском направлении. Об этом рассказал командир группы с позывным Китаец в беседе с RT.
«Противник не любил нашу группу, то есть действительно охотился и причинял ущерб (...) Прилетело к нам в домик. Разворотило. Нас подкинуло. Свет красный, очнулся и смотрю — ничего не пойму, пыль. Кричу: "Джанба, живой? Живой!"» — вспомнил российский командир.
На опубликованных каналом кадрах видно, как после ракетного удара образовалась масштабная воронка в нескольких метрах от расположения российских бойцов. Здание, где они укрывались, также получило повреждения.
Российские бойцы остались живы. «Господь отвел», — констатировал Китаец.
Ранее сообщалось, что российская медсестра с позывным Вата дважды попала под удары ракет HIMARS в зоне спецоперации и выжила.