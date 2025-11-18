Экономика
14:02, 18 ноября 2025Экономика

Импорт южнокорейских автомобилей в Россию резко вырос

Таможня Южной Кореи: Поставки автомобилей в Россию выросли в 2,6 раза
Кирилл Луцюк

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

В октябре 2025 года Россия импортировала южнокорейских автомобилей на 142,3 миллиона долларов. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на таможенную службу этой азиатской страны.

Достигнутый результат оказался в 2,6 раза выше того, который фиксировали в десятом месяце 2024 года. Тогда речь шла о сумме 54 миллиона долларов.

Отмечается, что в сентябре текущего года поставки оценивались в 149 миллионов, что было наивысшим показателем с начала года. Итоги августа и июля составили 93 и 108 миллионов долларов.

Всего же с января по октябрь 2025 года Корея продала России автомобилей на 910 миллионов долларов. Таким образом, в списке импортеров южнокорейских машин РФ расположилась на 11-м месте. Первую позицию удерживают США с результатом в 24,7 миллиарда долларов. Следом идут Канада (4,5 миллиарда) и Киргизия (2,6 миллиарда).

По итогам октября в Россию импортировали 49,5 тысячи новых легковых автомобилей, что на 56 процентов меньше, чем годом ранее в тот же период.

