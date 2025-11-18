Искавшие пропавшую в тайге семью Усольцевых спасатели наткнулись на пещеру

Искавшие семью Усольцевых спасатели обследовали пещеру

Искавшие семью Усольцевых спасатели обследовали пещеру глубиной в 15 метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на профессиональное аварийно-спасательное формирование Красноярского края «Спасатель».

«Краевые спасатели (…) обследовали пещеру глубиной 15 метров, которая находится в четырех километрах от поселка Кутурчин. В пещере спасатели осмотрели все ходы и три грота», — пояснили в пресс-службе.

Там добавили, что следов пребывания пропавших россиян в пещере не обнаружили. 18 ноября планируется продолжать поисковые мероприятия.

В конце сентября стало известно, что Усольцевы отправились в однодневный поход к горе Буратинка и пропали. Семью искали более 1,5 тысячи человек. Бесследное исчезновение в тайге 64-летнего Сергея Усольцева, его 48-летней жены Ирины, 5-летней дочери Арины и собаки корги до сих пор обрастает все новыми деталями. Эксперты называли несколько возможных версий их пропажи. Одна из последних — удар молнии.