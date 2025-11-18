«Историческое соглашение» Макрона и Зеленского озадачило ЕС

Politico: Соглашение о покупке Украиной Rafale вызвало удивление в ЕС

«Историческое соглашение» президента Франции Эммануэля Макрона и его украинского коллеги Владимира Зеленского о покупке Киевом французских истребителей Rafale вызвало удивление в Европейском союзе (ЕС). Об этом пишет Politico со ссылкой на источник.

«План Украины по покупке самолетов Rafale в дополнение к [шведским истребителям] Gripen вызывает удивление», — заявил неназванный высокопоставленный европейский дипломат.

По словам дипломата, у Киева нет денег, чтобы оплатить покупку самолетов. Он подчеркнул, что многое в этом вопросе будет зависеть от замороженных на Западе российских активов.

Ранее французский евродепутат от правой партии «Реконкиста» Сара Кнафо задалась вопросом, кто оплатит Украине поставку 100 истребителей Rafale.