Командир ВС РФ рассказал об ударе «Искандера» по мосту с целью противостояния ВСУ в Судже

RT: Группа разведки ВС РФ корректировала удар «Искандера» во время боев за Суджу
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Группа воздушной разведки Вооруженных сил России (ВС РФ) корректировала удар «Искандера» во время мартовских боев за Суджу в Курской области. Об этом рассказал командир группы с позывным Китаец в беседе с RT.

По данным канала, во время мартовского прорыва в Судже группа российских бойцов корректировала удар «Искандера».

Как объяснил Китаец, задача заключалась в том, чтобы ударить по мосту с целью не дать противнику бежать обратно в Суджу.

«Мы корректировали удар, смотрели и давали картинку для ракетного пуска непосредственно, чтобы блокировать Вооруженные силы Украины (ВСУ)», — рассказал собеседник издания.

Сообщается, что в результате их действий объект был разбомблен, а ВСУ отрезали путь для продвижения.

Вторжение ВСУ в Курскую область началось 6 августа 2024 года. 13 марта 2025 года Минобороны России сообщило об освобождении Суджи. Территорию региона российские военные полностью смогли освободить в апреле 2025-го.

