11:50, 18 ноября 2025Силовые структуры

Курского изобретателя будут судить за госизмену. Он подарил «Азову» прожектор для охоты на дроны

Курского изобретателя Ревина будут судить за подаренный «Азову» прожектор
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Предприниматель и изобретатель из Курска Виталий Ревин (внесен в России в перечень террористов) предстанет перед судом за связи с представителями украинского полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Его обвинили в госизмене и финансировании терроризма за изготовление для украинских солдат зенитного прожектора для обнаружения БПЛА.

Отмечается, что Ревин сам связался с украинской стороной и предложил изготовить данную технику для помощи обнаружения подлетающих к Киеву российских дронов.

«Вину не признаю», — заявил подсудимый на первом заседании по существу дела в военном суде. При этом изначально на допросе, проведенном при задержании, Ревин дал признательные показания и подробно рассказал о совершенных им преступлениях.

Известно, что подсудимый является уроженцем Черниговской области (Украина)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Прожектор отправился на Украину через Литву

Преступление, как сообщают правоохранители, было совершено в августе прошлого года. Задержали Ревина немного позже, изначально подвергнув его административному аресту. Уже далее последовало предъявление особо тяжких обвинений.

Как выяснили следователи, Ревин лично изготовил устройство и отправил его из Курска в Киев через Литву. При изготовлении прожектора он использовал закупленные на свои средства комплектующие из Китая. Платил за запчасти мужчина с банковского счета в Казахстане.

Как рассказала женщина, с которой у 46-летнего украинца ранее были романтические отношения, мужчина «выступал против войны» и высказывался негативно по отношению к проведению Россией спецоперации. Также, по ее словам, он придерживался оппозиционных взглядов. Известно, что на родине у него остались родственники, с которыми он поддерживал отношения.

Экс-возлюбленной Ревин рассказывал о планах отправить прожектор своим знакомым в международной посылке в Литву. Он также заявлял, что его изобретение заказывало российское Минобороны, чтобы «подсвечивать летающие дроны».

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

Ревин понимал, с кем имеет дело и что его ждет

В сентябре 2024-го Ревин был задержан сотрудниками полиции. На допросе он признался, что знал, что оказывает помощь террористическому полку.

Да, я знал, что полк «Азов» является в РФ террористической организацией и что в случае моего разоблачения меня будет ждать законное наказание в виде уголовного преследования согласно закону РФ

Виталий Ревинизобретатель

При этом он отмечал, что также консультировал украинских солдат в вопросе сборки прожекторов и данные устройства использовались не только «азовцами», но и обычными военнослужащими Вооруженных сил Украины.

Теперь предпринимателю грозит срок вплоть до пожизненного лишения свободы. Такое максимальное наказание предусмотрено по статье 275 УК РФ о государственной измене.

