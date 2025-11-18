Предприниматель и изобретатель из Курска Виталий Ревин (внесен в России в перечень террористов) предстанет перед судом за связи с представителями украинского полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Его обвинили в госизмене и финансировании терроризма за изготовление для украинских солдат зенитного прожектора для обнаружения БПЛА.
Отмечается, что Ревин сам связался с украинской стороной и предложил изготовить данную технику для помощи обнаружения подлетающих к Киеву российских дронов.
«Вину не признаю», — заявил подсудимый на первом заседании по существу дела в военном суде. При этом изначально на допросе, проведенном при задержании, Ревин дал признательные показания и подробно рассказал о совершенных им преступлениях.
Известно, что подсудимый является уроженцем Черниговской области (Украина)
Прожектор отправился на Украину через Литву
Преступление, как сообщают правоохранители, было совершено в августе прошлого года. Задержали Ревина немного позже, изначально подвергнув его административному аресту. Уже далее последовало предъявление особо тяжких обвинений.
Как выяснили следователи, Ревин лично изготовил устройство и отправил его из Курска в Киев через Литву. При изготовлении прожектора он использовал закупленные на свои средства комплектующие из Китая. Платил за запчасти мужчина с банковского счета в Казахстане.
Как рассказала женщина, с которой у 46-летнего украинца ранее были романтические отношения, мужчина «выступал против войны» и высказывался негативно по отношению к проведению Россией спецоперации. Также, по ее словам, он придерживался оппозиционных взглядов. Известно, что на родине у него остались родственники, с которыми он поддерживал отношения.
Экс-возлюбленной Ревин рассказывал о планах отправить прожектор своим знакомым в международной посылке в Литву. Он также заявлял, что его изобретение заказывало российское Минобороны, чтобы «подсвечивать летающие дроны».
Ревин понимал, с кем имеет дело и что его ждет
В сентябре 2024-го Ревин был задержан сотрудниками полиции. На допросе он признался, что знал, что оказывает помощь террористическому полку.
Да, я знал, что полк «Азов» является в РФ террористической организацией и что в случае моего разоблачения меня будет ждать законное наказание в виде уголовного преследования согласно закону РФ
При этом он отмечал, что также консультировал украинских солдат в вопросе сборки прожекторов и данные устройства использовались не только «азовцами», но и обычными военнослужащими Вооруженных сил Украины.
Теперь предпринимателю грозит срок вплоть до пожизненного лишения свободы. Такое максимальное наказание предусмотрено по статье 275 УК РФ о государственной измене.