Кушанашвили обвинил Диброва в деградации и разложении после видео с расстегнутой ширинкой

Кушанашвили: Вся страна обсуждает деградацию Диброва из-за видео с ширинкой
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Телеведущий Отар Кушанашвили высказался о скандальном видео с ведущим Дмитрием Дибровым, на котором он запечатлен с расстегнутой ширинкой. Мнением он поделился в шоу «Каково?!», выпуск которого доступен на YouTube.

«Вся страна обсуждает его деградацию... Его моральный упадок, разложение, достигшее кульминации в этих кадрах, наблюдает вся страна, и все потешаются над старым, в общем-то, человеком», — обвинил его Кушанашвили.

По словам ведущего, в прошлом он всегда уважал Диброва. Кушанашвили также счел, что ситуация вокруг резонансного ролика продемонстрировала, что ведущий программы «Кто хочет стать миллионером?» одинок и закомплексован.

17 ноября сообщалось, что Дибров впервые публично прокомментировал видео, на котором похожий на него мужчина выходит из машины с расстегнутой ширинкой и обнаженным половым органом. Ведущий подтвердил, что в ролике запечатлен он, и объяснил случившееся тем, что забыл застегнуть ширинку.

Ролик с мужчиной, похожим на Диброва, 9 ноября показал канал РЕН ТВ в выпуске проекта «Тайная жизнь богатых и знаменитых». Герой видео и его спутница вышли из машины у дома, в котором, предположительно, проходила секс-вечеринка. На фоне скандала с роликом стало известно, что телеведущий улетел на Бали.

