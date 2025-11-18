Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:38, 18 ноября 2025Бывший СССР

Лукашенко призвал чиновников отказаться от подходов Советского Союза

Лукашенко: Белорусским чиновникам необходимо отказаться от излишней советскости
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал чиновников отказаться от «излишней советскости» в докладах. Слова главы республики передает БелТА.

«Как раз для этого нужны конкретные мероприятия, предприятия, которые будут способствовать появлению новых рабочих мест (хотя это сегодня не самое главное), развитию Полесья на века, навсегда», — заявил он.

По словам Лукашенко, необходимо отказаться от подходов Советского Союза и работать «на результат». При этом президент Белоруссии отметил, что программа освоения Полесья столкнулась с нехваткой 400 миллионов белорусских рублей (около 11 миллиардов российских рублей — прим. «Ленты.ру»). Лукашенко потребовал предоставить конкретный план покрытия этого дефицита.

В конце октября белорусский лидер призвал чиновников навести порядок в стране. Он поставил срок до конца 2025 года.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Не все, чем занимается Шойгу, находится в публичном поле». Политики и эксперты объяснили попытку покушения на секретаря Совбеза

    Защита взорвавшего автомобиль участника СВО раскрыла обман

    Россиянам назвали помогающие очистить кровь от токсинов продукты

    В Раде раскрыли сроки увольнения главы офиса Зеленского и назвали его замену

    Тина Канделаки раскрыла отношение к похудению с помощью «Оземпика»

    Объем закупок российской нефти Китаем рухнул

    В России ответили на обвинения из-за взрыва на железнодорожных путях в Польше

    В Раде сделали заявление о «бегстве» Зеленского с Украины за границу

    Белоруссия и Литва обсудят ситуацию на границе

    Российских стрелков отстранили от Сурдлимпиады из-за наличия оружия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости