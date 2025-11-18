Лукашенко призвал чиновников отказаться от подходов Советского Союза

Лукашенко: Белорусским чиновникам необходимо отказаться от излишней советскости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал чиновников отказаться от «излишней советскости» в докладах. Слова главы республики передает БелТА.

«Как раз для этого нужны конкретные мероприятия, предприятия, которые будут способствовать появлению новых рабочих мест (хотя это сегодня не самое главное), развитию Полесья на века, навсегда», — заявил он.

По словам Лукашенко, необходимо отказаться от подходов Советского Союза и работать «на результат». При этом президент Белоруссии отметил, что программа освоения Полесья столкнулась с нехваткой 400 миллионов белорусских рублей (около 11 миллиардов российских рублей — прим. «Ленты.ру»). Лукашенко потребовал предоставить конкретный план покрытия этого дефицита.

В конце октября белорусский лидер призвал чиновников навести порядок в стране. Он поставил срок до конца 2025 года.