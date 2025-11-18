Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:32, 18 ноября 2025Интернет и СМИ

Маск одной фразой ответил обматерившей его певице

Илон Маск назвал певицу Билли Айлиш не слишком умной после критики в свой адрес
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Joe Raedle / Getty Images

Американский предприниматель Илон Маск одной фразой ответил на слова певицы Билли Айлиш, которая ранее назвала его трусом и обвинила в нежелании решать важные мировые проблемы. Комментарий на критику он разместил в соцсети X.

«Она не слишком умный человек», — высказался Маск об обматерившей его певице.

Айлиш 13 ноября разместила в сторис Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) публикацию европейской феминистской организации, в которой рассматривались варианты того, как бизнесмен мог бы распорядиться своим состоянием. В частности, утверждалось, что Маск мог бы покончить с мировым голодом, восстановить сектор Газа или направить средства на сохранение исчезающих видов.

Комментируя посты организации, певица разразилась нецензурной бранью в адрес предпринимателя. Среди прочего она назвала его «чертовым жалким трусом».

В начале октября стало известно, что состояние Маска достигло 500 миллиардов долларов. В журнале Forbes предположили, что к марту 2033 года он может стать первым в мире триллионером.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Враги почуяли запах крови». В Раде зреет бунт из-за коррупционного скандала. От Зеленского требуют отставки «теневого президента»

    Россиянам описали преимущества половинки елки в доме над целой

    Россиянка осталась без связи после отпуска и дала советы соотечественникам

    В Британии заметили ироничную деталь в соглашении Макрона и Зеленского

    Доктор Мясников назвал одни из самых опасных таблеток и обратился к Минздраву

    В сети восхитились внешностью 85-летнего Чака Норриса на фото

    Ремонтник изнасиловал 11-летнюю дочь заказчицы в российском регионе

    В России заявили о вреде инвестиций в жилье

    Опровергнут популярный миф о приводящей к бессоннице привычке

    В Китае остановили показ японских фильмов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости