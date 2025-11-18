Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
19:45, 18 ноября 2025Моя страна

Медведи в российском зоопарке перешли в режим зажировки

Ura.ru: Медведей в зоопарке Екатеринбурга начали готовить к спячке
Алина Черненко

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Медведей в зоопарке Екатеринбурга начали готовить к спячке — они перешли в режим зажировки. Об этом сообщает Ura.ru.

Директор зоопарка Светлана Прилепина рассказала, что животных кормят по специальной программе. С ними работают биологи, зоологи и инженеры. Они оценивают состояние шерсти и принимают решение, можно ли уводить зверя на зимовку.

В зоопарке учитывают особенности каждого медведя: большую роль играют их возраст и опыт. 38-летний хищник уже почти готов к спячке, а молодые медвежата только привыкают к новым условиям, пишет издание.

С особым вниманием сотрудники относятся к гималайским медведям Айсару и Кире, которые впервые будут зимовать без родителей. Им требуется особый уход и внимание.

Берлоги медведей расположены за вольерами. Их набивают еловыми ветками, а сверху кладут толстый слой соломы. Зимой сотрудники зоопарка утеплят берлоги мешками с соломой, чтобы условия для спячки были более комфортными.

Ранее гималайский медведь устроил слежку за рабочими в Приморском крае и попал на видео. Косолапый разведчик залез на дерево и понаблюдал за сотрудниками компании «Шкотовский ДСК».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Враги почуяли запах крови». В Раде зреет бунт из-за коррупционного скандала. От Зеленского требуют отставки «теневого президента»

    Россиянам описали преимущества половинки елки в доме над целой

    Россиянка осталась без связи после отпуска и дала советы соотечественникам

    В Британии заметили ироничную деталь в соглашении Макрона и Зеленского

    Доктор Мясников назвал одни из самых опасных таблеток и обратился к Минздраву

    В сети восхитились внешностью 85-летнего Чака Норриса на фото

    Ремонтник изнасиловал 11-летнюю дочь заказчицы в российском регионе

    В России заявили о вреде инвестиций в жилье

    Опровергнут популярный миф о приводящей к бессоннице привычке

    В Китае остановили показ японских фильмов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости