Медведи в российском зоопарке перешли в режим зажировки

Ura.ru: Медведей в зоопарке Екатеринбурга начали готовить к спячке

Медведей в зоопарке Екатеринбурга начали готовить к спячке — они перешли в режим зажировки. Об этом сообщает Ura.ru.

Директор зоопарка Светлана Прилепина рассказала, что животных кормят по специальной программе. С ними работают биологи, зоологи и инженеры. Они оценивают состояние шерсти и принимают решение, можно ли уводить зверя на зимовку.

В зоопарке учитывают особенности каждого медведя: большую роль играют их возраст и опыт. 38-летний хищник уже почти готов к спячке, а молодые медвежата только привыкают к новым условиям, пишет издание.

С особым вниманием сотрудники относятся к гималайским медведям Айсару и Кире, которые впервые будут зимовать без родителей. Им требуется особый уход и внимание.

Берлоги медведей расположены за вольерами. Их набивают еловыми ветками, а сверху кладут толстый слой соломы. Зимой сотрудники зоопарка утеплят берлоги мешками с соломой, чтобы условия для спячки были более комфортными.

Ранее гималайский медведь устроил слежку за рабочими в Приморском крае и попал на видео. Косолапый разведчик залез на дерево и понаблюдал за сотрудниками компании «Шкотовский ДСК».