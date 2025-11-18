Мир
Министр обороны Польши высказался об обучении солдат колдовству и заклинаниям

Глава МО Польши Косиняк-Камыш исключил обучение солдат колдовству и заклинаниям
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Czarek Sokolowski / AP

Министерство обороны Польши не обучает своих солдат колдовству и заклинаниям. Таким образом глава ведомства Владислав Косиняк-Камыш ответил на вопрос о том, как военные будут защищать железнодорожные пути в стране, его слова приводит Wiadomości.

«Мы не проводим обучение колдовству и заклинаниям. Мы проводим полевую разведку с использованием беспилотных летательных аппаратов, систем мониторинга, оптоэлектроники и вертолетов для выявления любых непредвиденных обстоятельств», — указал министр.

17 ноября в Польше неизвестные дважды за день устроили диверсию на железной дороге, которая ведет до границы с Украиной. Сначала это произошло недалеко от города Плавны, а позднее — около станции Мика.

