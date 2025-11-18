Спорт
19:44, 18 ноября 2025Спорт

Министр спорта раскрыл преимущество Германии перед Россией в футболе

Дегтярев: В России футболом занимаются 350 тысяч детей, в Германии 1,2 млн

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Министр спорта России и глава Олимпийского комитета страны (ОКР) Михаил Дегтярев раскрыл причину, по которой Германия обходит Россию в спорте. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению Дегтярева, преимущество европейской страны заключается в том, что в там большее количество детей посещает футбольные секции. «У нас в стране им занимается 3,5 миллиона человек, но из них только 350 тысяч детей. В Германии — 1,2 миллиона при меньшем населении. (...) Кроме того, с учетом нашего климата для непрерывного тренировочного процесса не хватает полей с подогревом», — высказался министр.

Дегтярев добавил, что на развитие футбола в стране влияет нежелание российских клубов воспитывать собственных игроков. «Несмотря на высокую долю государственного финансирования, им зачастую проще купить даже посредственного легионера», — заключил он.

Ранее Дегтярев назвал опасность присутствия легионеров в клубах Российской премьер-лиги. По мнению функционера, из-за этого российский футбол рискует потерять лицо.

