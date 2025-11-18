Миру предсказали новую пандемию и масштабную войну к концу 2025 года

Французский астролог Нострадамус предсказал миру смертоносную эпидемию, сравнимую с чумой, и начало нового масштабного военного столкновения в 2025 году. Об этом пишет британское издание Mirror.

Говоря о новом военном конфликте, Нострадамус писал, что в политической сфере произойдет смещение влияния традиционных западных держав, а их место на мировой арене займут новые лидеры.

Астролог говорил и про окончание затяжного военного конфликта. Эксперты полагают, что это про конфликт на Украине. Но окончание одного противостояния, по предсказанию Нострадамуса, может стать началом нового, более масштабного.

Кроме того, Нострадамус писал и об «огненном шаре», который может появиться из космоса и угрожать всему живому на Земле.

