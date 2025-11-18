Мир
01:58, 18 ноября 2025Мир

Полиция и пожарные Саксонии устроили масштабную операцию по поиску НЛО

DPA: Полиция Саксонии провела операцию по поиску НЛО после заявлений жителей
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Matthias Rietschel / Reuters

Полиция и пожарные службы города Шенеке в Саксонии организовали масштабную операцию по поиску неопознанного летательного объекта (НЛО). Поводом послужили сообщения местных жителей о странных объектах в небе, пишет немецкое агентство DPA.

Первый сигнал от жителей поступил днем 16 ноября, а затем были новые звонки от разных людей, не связанных друг с другом.

Полиция и силовики обследовали весь район Фогтланд, в операции даже участвовали вертолет с тепловизором, беспилотник и кинологическая служба. Сотрудники полиции координировали действия с коллегами из Чехии и Верхней Франконии.

«Силовики прочесали район, но от объекта не осталось никаких следов», — говорится в сообщении.

Кроме того, как сообщает информационное агентство, в распоряжении полиции есть записи с камер видеонаблюдения, на которых виден неизвестный объект.

Полиция рассматривает вероятность, что это был «астрономический объект», прибывший на Землю. Однако дополнительные поисковые мероприятия не ведутся.

Ранее научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров объяснил появление неопознанных объектов в небе над Москвой.

