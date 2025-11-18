Россия
13:32, 18 ноября 2025Россия

Мужчина «допустил лишнего» с возлюбленной бойца СВО и записал видео с извинениями

В Оренбурге мужчину заставили извиняться за внимание к девушке бойца СВО
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Кадр: Telegram-канал «Русская Община ZOV»

В Оренбурге мужчину заставили извиняться за внимание к возлюбленной бойца СВО. Об этом сообщает движение «Русская община» в Telegram.

На видео мужчина заявляет, что «допустил лишнего», и приносит свои извинения. При этом он по непонятной причине называет национальность девушки солдата, указав, что она русская.

По данным движения, герой видео стал навязчиво оказывать знаки внимания беременной жене бойца на дне рождения общего знакомого. Общественников на место вызвал сам солдат, который узнал о случившемся от самой матери его будущего ребенка.

Ранее конфликт затравившего жену бойца СВО россиянина и члена «Русской общины» попал на видео. Перед этим мужчина многократно оскорблял жену военнослужащего. Дерзко он повел себя и во время телефонного разговора с общественником. Однако при личной встрече россиянин говорил тихо и попросил прощения за свой поступок.

