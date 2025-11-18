Из жизни
18:43, 18 ноября 2025

Мужчина пережил нападение акулы и поблагодарил за это бога

На Гавайях молитвы помогли спасателю пережить нападение акулы
Юлия Юткина

Фото: Rob Atherton / Shutterstock / Fotodom

Стали известны подробности нападения акулы на спасателя в водах острова Кауаи, штат Гавайи, США. Об этом сообщает Hawaii News Now.

33-летний Чанс Суонсон работает спасателем, однако в день нападения, 5 ноября, он приехал к океану как обычный отдыхающий. Мужчина занимался серфингом, как вдруг почувствовал что-то неладное. «И следующее, что я помню, — нечто с невероятной силой вцепилось мне в ногу. Я не видел, откуда на меня напали, но сразу понял — это акула», — рассказал мужчина.

По словам Суонсона, в этот момент он начал молиться Иисусу Христу. Мужчина уверен, что смог пережить этот день и спастись благодаря помощи бога. Он вспомнил, что у него были силы только на то, чтобы держаться за доску для серфинга. «Это было ужасно, но я ничего не чувствовал, и мой план состоял в том, чтобы просто оставаться в сознании и попытаться показать кому-то, что мне нужна помощь», — добавил Суонсон.

В конце концов коллеги-спасатели вытащили его из воды и доставили в больницу. Акула перекусила артерию и вену в ноге мужчины. Суонсос перенес несколько операций и ожидает еще пару процедур. Тем не менее, врачи уверены, что он восстановится.

Спасатель заявил, что произошедшее никак не повлияло на его любовь к океану. После выздоровления он планирует вернуться к серфингу. Он отметил, что акула смогла его научить кое-чему хорошему: не бояться говорить близким, что он их любит и ценит. Раньше ему было тяжело это делать.

Ранее сообщалось, что австралийский школьник едва не стал жертвой акулы во время серфинга. Он сумел удержаться на доске и добраться до берега, несмотря на глубокие рваные раны на правой ноге.

