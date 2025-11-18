Экономика
14:14, 18 ноября 2025Экономика

На Москву обрушились сильные дожди

Синоптик Леус: В Москве выпало до 7 миллиметров осадков
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В ночь на вторник, 18 ноября, в Москве выпало до 7 миллиметров осадков. О сильных дождях, которые обрушились на регион, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По данным базовой метеостанции на ВДНХ, в городе выпало 6 миллиметров осадков. «На других метеостанциях мегаполиса выпало от 3 миллиметров на Балчуге до 7 миллиметров в Строгино и Тушино», — отметил синоптик.

В некоторых районах Подмосковья осадки оказались еще сильнее: в Электростали выпало до 16 миллиметров дождей, в Шаховской — 17 миллиметров, а в Красногорске — 18 миллиметров. Самые сильные осадки обрушились на Толстопальцево — там выпало 19 миллиметров, или более трети от ноябрьской нормы.

«В течение дня дожди еще пройдут, и может выпасть еще от 4 до 9 миллиметров осадков», — предупредил Леус.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила жителей Москвы о гололедице. Она ожидается в ночь на среду, 19 ноября.

